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ケンタッキー「お酒に合うチキン」コンセプトにした新商品を開発　1ピース290円　3ピースで270円割安な600円

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「にんにくクリスピー3ピースセット」イメージ
「にんにくクリスピー3ピースセット」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは“お酒に合うチキン”というコンセプトで新商品「にんにくクリスピー」を開発し11月29日に発売開始する。 　アルコールに好適な新商品で忘年会需要を取り込むのが狙いと…

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