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ケンタッキー、KFC史上初の「辛みそにんにくチキン」数量限定発売

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「辛みそにんにくチキン」
「辛みそにんにくチキン」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは11月22日から「辛みそにんにくチキン」を数量限定発売する。 　寒い冬にコクのある濃厚なものへのニーズが高まるとの見立てのもと、コク辛を訴求する新商品で集客を図る…

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