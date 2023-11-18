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マクドナルド、ハッピーセット「みんなで!パーティーゲーム」期間限定販売

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「ハッピーセット」（イメージ）
「ハッピーセット」（イメージ）

　日本マクドナルドは17日からハッピーセット「みんなで!パーティーゲーム」を期間限定販売する。 　これは「人生ゲーム」「黒ひげ危機一発」「はぁって言うゲーム」などの人気のパーティーゲームをマクドナルド…

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