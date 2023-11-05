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ケンタッキー、クリスマスメニュー予約開始　「パーティバーレル」で最大220円の「Xmas早割」

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「パーティバーレル」（イメージ）

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは2日、クリスマスメニューの予約を開始した。 　クリスマスシーズンの家庭内需要を早期に獲得していくのが狙いとみられる。 　12月10日までに「パーティバーレル」を予…

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