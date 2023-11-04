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ケンタッキーから冬の定番が登場　「チキンクリームポットパイ」と「デミグラスポットパイ」数量限定販売

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左から「チキンクリームポットパイ」「デミグラスホットパイ」イメージ
左から「チキンクリームポットパイ」「デミグラスホットパイ」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）は1日から「チキンクリームポットパイ」と「デミグラスポットパイ」を数量限定販売している。 　立冬が近づき、寒さが増していく季節に好適な商品として訴求してい…

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