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吉野家「お歳暮ギフト」販売開始　吉野家の丼の柄をデザインしたお茶碗などをセットにしたギフトなど品揃え

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「お歳暮ギフト」イメージ
「お歳暮ギフト」イメージ

　吉野家は11月1日、吉野家公式通販ショップで「お歳暮ギフト」を販売開始した。 　贈答機会を通じて生活者とブランドとの接点強化を図るのが狙いとみられる。 　売れ切れ中のギフトがあり、現在12種のギフト…

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