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スタバの福袋が6日からオンライン抽選受付開始　柔らかな起毛素材のトートバッグに福袋限定ステンレスボトルなど詰め合わせ

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　スターバックスコーヒージャパンは6日から「スターバックス福袋2024」のオンライン抽選受付を開始する。 　ファン獲得と売上拡大が狙いと思われる。WEB会員サービス「My Starbucks」会員に登…

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