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ケンタッキー「ガーリックペッパーチキンフィレバーガー」数量限定発売

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「ガーリックペッパーチキンフィレバーガー」
「ガーリックペッパーチキンフィレバーガー」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは10月25日から「ガーリックペッパーチキンフィレバーガー」を数量限定発売している。 　「チキンフィレバーガー」の長年の人気を受けた動き。 　「“不動の人気を誇る『…

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