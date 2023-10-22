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ケンタッキー「オリジナルチキン」20円値上げ　10月25日から

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「オリジナルチキン」
「オリジナルチキン」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは10月20日、「オリジナルチキン」やバーガー類、ポテト、ドリンクなどの店頭メニューとデリバリーメニューの商品価格を10月25日から改定すると発表した。 　エネルギ…

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