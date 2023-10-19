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マクドナルド、ハッピーセット「マイメロディ・クロミ」期間限定販売

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マクドナルド、ハッピーセット「マイメロディ・クロミ」期間限定販売

日本マクドナルドは20日からハッピーセット「マイメロディ・クロミ」を期間限定販売する。 これは、サンリオのキャラクター「マイメロディ」と「クロミ」という対照的な2キャラクターをモチーフにしたおもちゃを…

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