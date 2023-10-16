農水畜産業米（コメ）米粉使った新商品開発へ課題...

米粉使った新商品開発へ課題解決型授業 みたけ食品工業と東京国際大

米（コメ）freeonline
米粉使った新商品開発へ課題解決型授業 みたけ食品工業と東国大

みたけ食品工業は東京国際大学のPBL（Project Based Learning）授業を通じて、米粉を使った新商品の開発に乗り出す。新商品は「米の利用拡大につながる米粉使用商品」をテーマに、コンセプ…

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