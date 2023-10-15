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マクドナルド、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」期間限定販売

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ハッピーセット（イメージ）
ハッピーセット（イメージ）

　日本マクドナルドは20日からハッピーセット「クレヨンしんちゃん」を期間限定販売する。 　これは、人気の「クレヨンしんちゃん」のおもちゃをセットにしたもの。お風呂などでも遊べる全6種類を取り揃える。 …

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