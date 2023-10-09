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マクドナルド「三角チョコパイ　ザクザクミルクキャラメル」11日から期間限定販売

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「三角チョコパイ　ザクザクミルクキャラメル」
「三角チョコパイ　ザクザクミルクキャラメル」

　日本マクドナルドは11日、「三角チョコパイ　ザクザクミルクキャラメル」を期間限定販売する。 　「三角チョコパイ」の季節とされる秋冬に「三角チョコパイ」の新商品を投入して、集客や需要喚起を図るのが狙い…

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