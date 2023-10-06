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いなば食品 焼津の三共食品をグループ化

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いなば食品 焼津の三共食品をグループ化

いなば食品は9月29日付で、三共食品（静岡県焼津市）の全株式を取得した。 三共食品は1952年設立、ツナなどのレトルトパウチ食品やOEM、ペットフードを生産するメーカー。売上高は16億円。従業員は60…

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