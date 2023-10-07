ZENB JAPANが初のTVCM SNSキャンペーンも

ZENB JAPANは冨永愛さんを起用した「ZENBヌードル」のTVCM「食べよう、思いっきり。」編の放送を9月23日から関東エリアで開始した。ZENB初のTVCMで、CMと冨永さんのスペシャルインタ…

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