吉野家「牛丼 並盛」448円→468円 10月2日から各種丼商品や定食を値上げ

吉野家は9月29日、「牛丼」「牛カルビ丼」「豚丼」など各種丼商品や定食を10月2日14時から値上げすることを明らかにした。 原材料価格の高騰や物流費・人件費の上昇などコストアップを受けた動き。値上げに…