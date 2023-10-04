日本気象協会 biz tenki
耳より情報吉野家「牛丼 並盛」448...

吉野家「牛丼 並盛」448円→468円 10月2日から各種丼商品や定食を値上げ

耳より情報freeonline
「牛丼 並盛」
「牛丼 並盛」

吉野家は9月29日、「牛丼」「牛カルビ丼」「豚丼」など各種丼商品や定食を10月2日14時から値上げすることを明らかにした。 原材料価格の高騰や物流費・人件費の上昇などコストアップを受けた動き。値上げに…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集