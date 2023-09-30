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ケンタッキー「にんにく醤油チキン」数量限定発売

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「にんにく醤油チキン」
「にんにく醤油チキン」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは9月27日から「にんにく醤油チキン」を数量限定発売している。 　2021年以来、毎年、秋限定で発売され、好評を受けて今年も発売される。 　「“定番商品にしてほしい…

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