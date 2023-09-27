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ニッスイ NZ4位の漁業会社を現地グループ企業が買収

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ニッスイ NZ4位の漁業会社を現地グループ企業が買収

ニッスイは9月19日、ニュージーランドに拠点を置くグループ企業のシーロード社（50％出資）が同国4位の漁業会社であるインディペンデント・フィッシャリーズ（IFL社）との間で買収契約を締結したと発表。こ…

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