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ローソン、重さ約5倍の「プレミアムロールケーキ」が登場

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「おばけなプレミアムロールケーキ」（左）（ローソン）
「おばけなプレミアムロールケーキ」（左）（ローソン）

ローソンは現在店頭で販売中の「プレミアムロールケーキ」（税込194円）の約5倍の重さがある「おばけなプレミアムロールケーキ」（税込970円）を限定的に発売する。 ハロウィンに向けてシェアやデコレーショ…

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