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ケンタッキー最大1030円割安な「トクトクパック」でサイドメニュー1個無料キャンペーン

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「トクトクパック　4ピース」
「トクトクパック　4ピース」

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、単品積み上げ価格に比べて割安な「トクトクパック」でサイドメニュー1個無料キャンペーンを9月27日から10月24日まで実施する。 お得感を打ち出し集客を図るのが狙い…

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