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マクドナルド「プリプリエビプリオ」期間限定販売

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「プリプリエビプリオ」
「プリプリエビプリオ」

　日本マクドナルドは「プリプリエビプリオ」を20日から期間限定販売している。 　2006年以来のエビを使用したサイドメニューで目新しさを打ち出し集客を図るのが狙いとみられる。 　同商品は、エビを塩胡椒…

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