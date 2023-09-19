ファミリーマート、「ファミチキ」まるごと1個入りの丼ぶりが登場

ファミリーマートは12日から「ファミチキ」まるごと1個入りの丼ぶり「ファミチキ×タルタルチキン丼 キャベツ炒め入り（カレー風味）」を販売している。 2006年に発売開始した看板商品「ファミチキ」の累計…