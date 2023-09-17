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ファミリーマート、和風テイストの「ファミチキ」が復活

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　ファミリーマートは12日から「ファミチキ（だし旨醤油）」を販売している。 　2006年に発売開始した看板商品「ファミチキ」の累計販売数が20億食突破し、これを記念したキャンペーンの一環。 　「だし旨…

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