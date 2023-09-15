マクドナルド、ハッピーセット「リカちゃん」期間限定販売

日本マクドナルドは15日からハッピーセット「リカちゃん」を期間限定販売する。 これは、人気の「リカちゃん」のおもちゃをセットにしたもの。「リカちゃん」のおもちゃは第1弾が全4種、第2段が全4種とひみつ…