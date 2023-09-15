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マクドナルド、ハッピーセット「プラレール」期間限定販売

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ハッピーセット（イメージ）
ハッピーセット（イメージ）

　日本マクドナルドは15日からハッピーセット「プラレール」を期間限定販売する。 　これは、人気の「プラレール」をセットにしたもの。「プラレール」は全8種とひみつのおもちゃ1種をラインアップし、それぞれ…

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