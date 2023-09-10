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ケンタッキー「オリジナルチキン」9ピース入りで「560円もおトク」　3日間限定販売　カーネル・デーに合わせて販促

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「9ピースバーレル」イメージ
「9ピースバーレル」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは8日から10日の3日間限定で「9ピースバーレル」を販売している。 　創業者カーネル・サンダースの誕生日である9月9日の「カーネルズ・デー」に合わせた販促で集客強化…

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