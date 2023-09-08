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サントリー「BOSS」×【推しの子】 「クラフトボス」コーヒーシリーズをアピール

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「推しと外へ！」キャンペーン（BOSS（ボス））
「推しと外へ！」キャンペーン（BOSS（ボス））

サントリー食品インターナショナルは「BOSS（ボス）」でテレビアニメ「【推しの子】」とコラボレーションしたキャンペーンを1日から実施している。 パッケージリニューアルを行い19日に発売開始する「クラフ…

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