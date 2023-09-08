マクドナルド、月見ファミリーの新バーガー期間限定販売

日本マクドナルドは6日、「七味香る牛すき月見」を期間限定販売する。 全7商品の“月見ファミリー”の新バーガーとして、秋の訪れを盛り上げて集客を図るのが狙いとみられる。 「七味香る牛すき月見」は、店内で…