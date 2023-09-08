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マクドナルド、月見ファミリーの新バーガー期間限定販売

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「七味香る牛すき月見」
「七味香る牛すき月見」

日本マクドナルドは6日、「七味香る牛すき月見」を期間限定販売する。 全7商品の“月見ファミリー”の新バーガーとして、秋の訪れを盛り上げて集客を図るのが狙いとみられる。 「七味香る牛すき月見」は、店内で…

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