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ファミリーマート、ウマ娘コラボ商品「アポロチョコレートウマ娘」期間限定発売

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「アポロチョコレートウマ娘」© Cygames, Inc.
「アポロチョコレートウマ娘」© Cygames, Inc.

ファミリーマートは8月29日から「アポロチョコレートウマ娘」を期間限定発売している。 Cygames（サイゲームス）が提供する大人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボレーションした「2.5周…

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