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マクドナルド、ハッピーセット「ちいかわ」9月1日から期間限定販売

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マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）
マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）

日本マクドナルドは9月1日からハッピーセット「ちいかわ」を期間限定販売する。 これは、人気キャラクター「ちいかわ」のシールセットをセットにしたもの。シールセットは全5種類の用意している。 人気のキャラ…

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