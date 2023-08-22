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ケンタッキー「オリジナルチキン」だけを詰め合わせた「カーネル生誕祭パックA」1160円→890円で期間限定発売

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「カーネル生誕祭パックA」
「カーネル生誕祭パックA」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは「オリジナルチキン」だけを4ピース詰め合わせた「カーネル生誕祭パックA」を税込890円の特別価格で期間限定発売する。 　4ピースの積上げ価格は税込1160円。「通…

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