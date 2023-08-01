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花王、スティック形状の衣料用洗剤を開発　最大の特徴は「液体洗剤では達成できない圧倒的に高い洗浄力」

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「アタック ZERO パーフェクトスティック」
「アタック ZERO パーフェクトスティック」

　花王は、スティック形状の衣料用洗剤「アタック ZERO パーフェクトスティック」を開発して8月5日から新発売する。 　タイムパフォーマンス重視の潮流が開発の背景。衣料用洗剤のワンショットカテゴリーに…

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