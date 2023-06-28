日本気象協会 biz tenki
耳より情報吉野家「鰻重」「鰻皿」10...

吉野家「鰻重」「鰻皿」10％割引の予約注文で需要先取り

耳より情報外食freeonline
吉野家の「鰻重」
吉野家の「鰻重」

　吉野家は6月16日から7月29日まで「鰻重」「鰻皿」のテイクアウト事前予約を受け付けている。 　土用丑の日の7月30日の受け取りでテイクアウト事前予約注文すると「鰻重」と「鰻皿」を会計時に税込価格か…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集