飲食業界の課題解決へ 開業支援コミュニティサイト開設 キリンビール

キリンビールは、飲食店の開業や運営をデジタルで支援する新たな取り組みを開始する。第1弾として、新規開業者向けコミュニティサイト「CHEERS FRONTIER（チアーズフロンティア）」を6月15日に開設した。

近年の飲食業界は、消費者ニーズの多様化に加え、人手不足や人件費・原材料費・物流費の高騰などの影響を受け、厳しい経営環境が続いている。また飲食店は開業後の廃業率が高く、持続的な経営の難しさも課題。開業を志す事業者は、準備から運営に至るまで多くの不安や課題を抱えている。

新サイトでは飲食店の開業を目指す人たちを対象に、開業準備に役立つ実践的な知見の提供や、先輩オーナー・専門家とつながる機会を創出。双方向のコミュニケーションを通じて意思決定を後押しする。

長年にわたり飲食店とともに歩んできた同社の経験と、酒類メーカーとしての知見やネットワークを活用。デジタル技術を取り入れることで、飲食業界の持続的な成長につなげるねらいだ。

今後は、既存飲食店向けデジタル支援サービス「CHEERS NAVI（チアーズ・ナビ）」の開発も進め、今年末ごろから一部展開を開始予定。将来的には、飲食店の開業前から開業後までを一気通貫で支援する取り組みへと発展させることを視野に入れる。

CHEERS FRONTIER

https://cheersfrontier.kirin.co.jp/