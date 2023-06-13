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ケンタッキー、父の日に930円割安な「創業記念パックC」推奨 「オリジナルチキン」と「カーネルクリスピー」を詰め合わせ

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「創業記念パックC」（ケンタッキーフライドチキン）
「創業記念パックC」（ケンタッキーフライドチキン）

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、6月18日の「父の日」のお祝いに好適なものとして「創業記念パックC」を推奨する。 「創業記念パックC」は、「オリジナルチキン」6ピースと「カーネルクリスピー」4ピ…

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