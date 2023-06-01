ケンタッキー「オリジナルチキン」と「カーネルクリスピー」詰め合わせた「創業記念パック」期間限定販売 「最大930円おトク」

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「最大で930円もおトク」を謳い、「オリジナルチキン」5ピースと「カーネルクリスピー」2ピースを詰め合わせた「創業記念パックB」と「オリジナルチキン」6ピースと「…