吉野家「冷汁」販売開始

吉野家は6月1日、「冷汁」を販売開始した。 暑い夏に好適なメニュー提案により需要を喚起していくのが狙いとみられる。 「冷汁」は、だしとみそで味付けした冷たい汁物。すり胡麻と絹豆腐に、青ねぎの小口切りを…