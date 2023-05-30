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マクドナルド「平成バーガー」の1つ「焙煎ごま えびフィレオ」期間限定販売

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「焙煎ごま えびフィレオ」
「焙煎ごま えびフィレオ」

日本マクドナルドは、平成時代に発売して好評だった「焙煎ごま えびフィレオ」を復活し、「平成バーガー」の1つとして5月31日に期間限定販売する。 池田エライザさんが平成時代のトレンドを再現したファッショ…

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