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ケンタッキー「母の日バーレル」3日間限定販売　 オリジナルチキン9ピース詰め込み税込2190円

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「母の日バーレル」イメージ
「母の日バーレル」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、5月12日から14日までの3日間、「母の日バーレル」を発売する。 　今年は、「母の日」が日曜日であることから、金曜日から週末に向けて需要を喚起していく。 　「オ…

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