春の叙勲　旭大の栄誉に輝く　岡田卓也氏(イオングループ名誉会長)　〈旭中〉岡田茂氏(元昭和産業社長)　後藤康雄氏（はごろもフーズ会長）ら

政府は令和5年春の叙勲受章者を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

旭日中綬章＝岡田茂(元昭和産業社長)、田沼千秋(グリーンハウス社長、元日本フードサービス協会会長)▽旭日小綬章＝大沢和彦（日本食研ホールディングス会長）、島田進（「パティシエ・シマ」シェフ、日本洋菓子協会連合会会長）▽旭日双光章＝筏純一(リボン食品会長、日本マーガリン工業会副会長)、森田紀（全国和菓子協会常任理事）

旭日大綬章＝岡田卓也（元ジャスコ社長、イオングループ名誉会長）▽旭日中綬章＝後藤康雄（はごろもフーズ会長、元静岡商工会議所会頭）▽旭日小綬章＝山本源兵衛（山本本家社長、元京都府酒造組合連合会会長）▽旭日単光章＝樫原重文（まるとも海産代表）、木村明ひこ（木村海産社長）、関幸博（ミールケア代表取締役）

旭日双光章＝薄井朋介（元長野県酒造組合会長）▽旭日小綬章＝山本源兵衛（山本本家社長、元京都府酒造組合連合会会長）

厚生労働省関係

旭日小綬章＝吉田憲史（元日本メディカル給食協会会長）▽旭日双光章＝荒納正晴（新潟県麺類飲食業生活衛生同業組合理事長）、小池義一（長野県食品衛生協会理事長）、佐藤衛（元日本調理師会副会長）、杉本良一（全国麺類生活衛生同業組合連合会副理事長）、砂田市雄（愛知県料飲業生活衛生同業組合理事長）、中嶋孜（石川県食品衛生協会副理事長）、山谷久信（秋田県麺類飲食生活衛生同業組合理事長）、横山弘子（元岐阜県栄養士会会長）▽旭日単光章＝伊藤順仁（福井県中華料理生活衛生同業組合副理事長）、江川一三（大阪府鮓商生活衛生同業組合副理事長）、川口治兵衛（元福井県料理業生活衛生同業組合副理事長）、袴田幹雄（元秋田県鮨商生活衛生同業組合副理事長）

春の褒章 多年の功労称える

令和5年春の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

黄綬褒章＝石垣一子（陽気な母さんの店代表取締役）、井上位一郎（東亜食品工業社長）、北尾吉太郎（北尾吉太郎商店会長）、藏園和寛（藏園製茶代表取締役）、倉地秀幸（小松屋商店代表）、高橋文子（農産物加工業）、竹内裕嗣（大和食品工業社長）、東吉太郎（ヒガシマル会長）、丸本愛子（農産物加工業）

経済産業省関係

藍綬褒章＝渡邉康平(元伊藤忠商事副社長)

厚生労働省関係

黄綬褒章＝上野修(喜川代表取締役)、近藤紳二（ホテル雅叙園東京エグゼクティブ・エクセレント・シェフ）、下代康久（白鷺の湯能登海舟料理長）、宮崎昇（まつづき代表取締役）