その他許認可・行政春の褒章 多年の功労称える...

春の褒章 多年の功労称える

許認可・行政
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　令和8年春の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

黄綬褒章＝小川晃弘（小川畜産食品社長）▽藍綬褒章＝谷川富成（三ツ星レストランシステム会長、日本フードサービス協会副会長）

経済産業省関係

平富郎氏（元・エコス代表取締役会長）
平富郎氏（元・エコス代表取締役会長）

藍綬褒章＝北島孝雄（曲正北島製パン会長）▽小林洋一（元・伊藤忠商事代表取締役副社長執行役員）、平富郎（元・エコス代表取締役会長）、竹下真由（竹下製菓代表取締役社長）

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