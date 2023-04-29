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吉野家、から揚げ商品10％オフ　コロナ5類移行に伴い店内飲食活発化を期待　5月8日から

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「から揚げ祭」をアピールする藤田ニコルさん
「から揚げ祭」をアピールする藤田ニコルさん

　吉野家は5月8日11時から750店舗以上でから揚げ商品を10％オフする「から揚げ祭」を開催する。 　新型コロナウイルスの感染症法上の分類を5月8日に2類相当から5類に引き下げられる政府方針により、店…

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