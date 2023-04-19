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ケンタッキー「オリジナルチキン」1ピース増量のセット商品を期間限定発売

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「オリジナルチキン」イメージ
「オリジナルチキン」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは「トクトクパック＋1ピース」を4月19日から5月7日までの期間限定で販売している。 　同商品は、「オリジナルチキン」とサイドメニューを組み合わせた「トクトクパック…

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