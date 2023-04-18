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マクドナルド「ベーコンポテトパイ」期間限定販売

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「ベーコンポテトパイ」
「ベーコンポテトパイ」

　日本マクドナルドは12日から「ベーコンポテトパイ」を期間限定販売している。 　長年の人気を受けた動き。「1990 年の初登場以来、販売するたびにそのおいしさのファンが増えている人気のパイ」（日本マク…

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