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マクドナルド「チキンタツタ」期間限定販売　ONE PIECEと初コラボ　数量限定オリジナルパッケージも用意

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「ゆず香る　おろしチキンタツタ」
「ゆず香る　おろしチキンタツタ」

　日本マクドナルド「チキンタツタ」シリーズで人気アニメONE PIECEと初のコラボレーションを実施し19日から全7種類を期間限定販売する。 　ONE PIECEとの初のコラボは「“年に一度のお宝”と…

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