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未利用資源を有効活用 鳥取県産の海藻「クロメ」商品化

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「KING KUROME」（宝福一×鳥取大学×ロート製薬）
「KING KUROME」（宝福一×鳥取大学×ロート製薬）

健康酢などを製造販売する宝福一（鳥取県倉吉市）は、鳥取大学、ロート製薬（大阪市）と共同で県産の海藻、クロメを使った惣菜「KING KUROME」を商品化。今月7日から同社のオンラインショップで販売を始…

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