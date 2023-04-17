未利用資源を有効活用 鳥取県産の海藻「クロメ」商品化

健康酢などを製造販売する宝福一（鳥取県倉吉市）は、鳥取大学、ロート製薬（大阪市）と共同で県産の海藻、クロメを使った惣菜「KING KUROME」を商品化。今月7日から同社のオンラインショップで販売を始…