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マクドナルド、ハッピーセット「トミカ」期間限定販売

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ハッピーセット（イメージ）
ハッピーセット（イメージ）

　日本マクドナルドは14日からハッピーセット「トミカ」を期間限定販売する。 　毎年の人気を受けた動き。 　おもちゃは、「日産 スカイライン GT R(BNR34) パトロールカー」「堺市消防局 特別高…

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