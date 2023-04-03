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吉野家、期間限定の半額販売　「肉だく（牛小鉢）」で

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「肉だく（牛小鉢）」
「肉だく（牛小鉢）」

　吉野家は「肉だく半額祭」と称し、丼・定食・カレーなど食事メニュー1品注文につき「肉だく（牛小鉢）」を税込184円の半額の税込92円で販売している。販売期間は4月3日11時から16日20時まで。 　値…

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