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マクドナルド「倍バーガー」累計1億食突破

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「倍バーガー」の1つ「倍ビッグマック」
「倍バーガー」の1つ「倍ビッグマック」

　日本マクドナルドは14日、「倍バーガー」の累計販売食数が1億食を突破したことを明らかにした。 　「倍バーガー」は、「サムライマック」と期間限定商品を除くレギュラーメニューのバーガーを対象に追加金額を…

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