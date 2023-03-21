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複雑で精巧な仕組みの「食べる」　それが上手く機能しなくなる「誤嚥」の予防・対処法とは？　ネスレが発信

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嚥下障害のリハビリトレーニングなどで行われる、おでこを抑えながら下を見て喉を鍛える体操のイラスト©いらすとや
嚥下障害のリハビリトレーニングなどで行われる、おでこを抑えながら下を見て喉を鍛える体操のイラスト©いらすとや

　ネスレ日本ネスレヘルスサイエンスカンパニーは14日、国立国際医療研究センターリハビリテーション科の藤谷順子氏を招いたプレスイベントを開催し誤嚥（ごえん）の予防と対処法を伝えた。 　誤嚥とは、食べ物や…

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